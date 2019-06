Turista iz prve otvorio sef zaključan decenijama

Turista u Muzeju zaostavštine grada Vermiliona u Kanadi uspo je "iz prve" da pogodi kombinaciju sefa koji niko nije uspio da otvori još od druge polovine 1970-ih godina.

Stefan Mils je zapanjio radnike muzeja kada je uspio da otključa sef pogodivši na sreću kombinaciju koja je decenijama mučila eksperte, prenosi "BBC" na srpskom.

U muzeju u provinciji Alberta prethodno su više puta pokušavali da otključaju stari sef - ali bez uspjeha.

Muzej, koji se nalazi u staroj školskoj zgradi od cigala, sadrži kolekciju predmeta iz istorije Vermiliona, gradića sa nešto više od 4.000 stanovnika, a jedan od eksponata je i sef porijeklom iz hotela Bransvik, koji je u tom gradu otvoren 1906. godine.

Vjeruje se da je sef kupljen 1907. godine, a muzeju je poklonjen početkom 1990-ih kada je hotel promijenio vlasništvo i bio renoviran.

Iz muzeja su prethodno tražili pomoć stručnjaka kako bi otkrili šifru, pokušavali različite kombinacije, čak su stupili u kontakt s bivšim zaposlenima u hotelu.

Mils kaže da je cijela porodica "bila zaintrigrana" kada im je pokazan sef.

I drugi posjetioci su se, baš kao i porodica Mils, igrali sa sefom i pokušavali da ga otvore, ali bezuspješno.

"Rekao sam vodiču da je to nevjerovatna vremenska kapsula i da ne znaju ni šta je unutra", rekao je Mils, koji radi kao varilac.

Kako navodi "BBC", on je primjetio da se brojevi kreću od 0 do 60, i odlučio da proba 20-40-60.

"Tipična kombinacija, tri puta u smjeru kazaljke na satu - 20 - dva puta u suprotnom smjeru - 40 - jednom u smjeru kazaljke na satu - 60, probao sam i otvorio se", ispričao je Mils.

U sefu, nažalost, nije bilo blaga, već stari nalog za plaćanje i bločić za upisivanje narudžbi iz 1970-ih godina.

U bločić je upisan račun za burger od pečuraka koji je koštao 1,5 kanadskih dolara (0.99 evra) i kutiju cigareta za jedan kanadski dolar.

"Ti predmeti nemaju neku vrijednost, ali nas veoma zanimaju. Daju nam ideju o tome kakvo je ovo mjesto bilo 1977. i 1978. godine", rekao je vodič Tom Kiblvajt.

Vjerovatnoća da Mils tačno pogodi kombinaciju je mala, rekao je Džefri Rozental sa Univerziteta u Torontu i precizirao da je, prema njegovoj računici, šansa da se iz prvog pokušaja pogodi kombinacija 1 prema 216.000. Njegova kalkulacija je uzela u obzir da se brojevi na sefu kreću od 0 do 60.

On ipak ističe da neke takve brave imaju prostora za manevrisanje, a pošto je ova imala sigurnosni sistem od tri broja, Rozental je izračunao da su šanse ipak jedan prema 8.000, što je, ipak, "i dalje mala vjerovatnoća".

