Tužila Breda Pita jer je obećao da će je oženiti, pa pobjegao

Keli Kristina tužila je glumca Breda Pita tvrdeći da joj je obećao brak i pobjegao s njenom novcem.

Ova direktorica zdravstvene ustanove iz američkog Teksasa, podnijela je tužbu protiv Pita, navodeći da mu je uplatila 40.000 dolara da se pojavi na događajima koje je organizovala za njegovu neprofitnu organizaciju Make It Right Foundation (koja se bavi izgradnjom domova za žrtve uragana Katrina).

Kristina tvrdi da bi Brad uvijek obećao doći na događaj, a zatim u posljednjem trenu otkazao, obećavši da će se sigurno pojaviti sljedeći put, piše Daily Mail.

50-godišnjakinja je takođe navela da je tokom dogovaranja poslova s Bredom izgradila i privatnu vezu te da su "raspravljali o braku". Sve je, navodi, propalo kad mu je prestala uplaćivati novac.

Pitov pravni tim zatražio je odbacivanje optužbi, navodeći da ni on, ni niko iz organizacije nije kontaktirao s njom.

"Niti saradnici organizacije Make It Right, ni gospodin Pit nisu imali nikakve dogovore s njom. Pretpostavljamo da ju je kontaktirao neko ko se nezakonito predstavljao kao on putem interneta", navedeno je u njihovom dopisu.

(Index.hr)