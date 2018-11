Tviteraši pronašli skriveni broj na kartama, vidite li ga vi?

Korisnici društvene mreže Tviter nalaze poteškoće da ne primijete skrivene brojeve na kartama za igru, a otkriće skrivenog broja na kartama je posljednja internet senzacija.

Skriveni broj osam na karti osam karo drma Twitter sferu, otkako je jedan korisnik podijelio njenu sliku.

"Koje ste godište bili kada ste prvi put vidjeli osmicu u sredini osmice karo?", napisao je on.

Na prvi pogled, karta pokazuje samo osam malih karo simbola. Ali, kada se čovjek bolje zagleda u bijelu površinu između znakova, broj osam postaje uočljiv.

Najviše korisnika je reagovalo svojim trenutnim brojem godina, ostavši šokirani otkrićem.

"Radim u kazinu dvije godine, rukujem sa kartama pet noći nedeljno. Zbunjen sam činjenicom da taj detalj nisam primijetio do sada", napisao je jedan među njima.

"Primijetio sam to tek sada, kada si me ti uputio na to. Sada ne mogu da ne vidim. Život mi je zauvijek promijenjen", komentarisao je drugi.

Otkriće o praznini među simbolima karo postalo je prilika za ljude da dele druge skrivene slike u dobro poznatim logoima.

Neki su dijelili slike logoa čokolade "Toblerone", koji je planina. Ali, kada se čovek približi, primećuje medvjeda među vrhovima.

Drugi su upirali prstom na strijelu od A do Z na "Amazonu", kao i na skrivenu strijelu u "FedEx"-u.