U Aja Sofiji živi već 16 godina

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan izdao je dekret kojim je naložio da se Aja Sofija iz muzeja koji je bila, ponovo vrati da bude džamija. Ta je odluka bila kontroverzna, pozivajući se na osudu UNESCO-a, Svjetskog vijeća crkava i mnogih međunarodnih lidera. Ali bez obzira na tok događaja, jedna mačka će Aja Sofiju uvijek nazvati svojim domom.

Impozantna građevina u Istanbulu, Aja Sofija sagrađena je 537. godine i bila je grčka pravoslavna bazilika, katolička katedrala i osmanska carska džamija. Ove godine je ponovo postala džamija. Gli je evropska kratkodlaka mačka kraljevskog stava već 16 godina živi u zidinama starim stotine godina, a omiljena je turistima koji posjećuju Aja Sofiju, piše RTS.

Mačka Gli ima i svoj Instagram profil koji vodi Umut Baćeć, koja je bila turistički vodič u Aja Sofiji dok je bila muzej.

"Vidjela sam više od 20 država i toliko lijepih gradova, ali duboko u sebi vjerujem da je Istanbul kralj svih gradova, a Aja Sofija njegova kruna", rekla je Umut.

Istanbul je prepoznatljiv grad po svojim mačkama lutalicama, a o njima su snimani i dokumentarni filmovi.

"Bilo je normalno vidjeti mačke i okolo i u Aja Sofiji, ali je u mačka Gli bilo nešto posebno. Način na koji pozira, način na koji hoda, način na koji se Gli ponaša potpuno je drugačiji od ostalih mačaka, pa i njene sestre Kizim", istakla je Umut.

Takođe napominje da je njeno ime savršeno opisuje, jer Gli znači "sjedinjenje ljubavi". Gli voli da pozira pred kamerama, a kada bi u Aja Sofiji bila gužva i buka, ona bi se sakrila u nekom od ćoškova zdanja.

"Tokom zime shedi ispred projektora i gruje se", istakla je Umut.

Ne postoje planovi za preseljenje mačke Gli, jer je osoblje Aja Sofije njena porodica.

There’s A Cat Permanently Living In The Hagia Sophia In Istanbul (30 Pics) #HagiaSophia #cats https://t.co/EQUwaRYgEG