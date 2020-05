U Atlanti zaboravili na koronu pa pojurili po nove patike Džordan 5

MAJAMI - U šoping centru u Atlanti, nakon ublaživanja mjera uvedenih zbog epidemije virusa korona, napravile su se ogromne gužve bez obzira što je Džordžija među 11 najugroženiih američkh država po broju umrlih od virusa korona, a razlog za gužve su nove patike Air Jordan 5.

Kupci su se gurali bez ozbira na linije koje propisiju obaveznu fizičku distancu da bi došli do novih patika Air Jordan 5 "Fire Red", prenose američki mediji.

Video objavljen na društvenim medijima pokazao je ljude koji čekaju da uđu u tržni centar, a zatim opet ispred prodavnice "Džim Džez" i to još prije nego što je bila otvorena.

"Svi sa kojima sam razgovarao bili su tu da bi kupilu novi model patika "Jordan 5" koji je već rasprodan na internetu", tvitovao je producent NBC-a Čarli Žil.

Ludilo u potrazi za patikama nastao je nakon što je guverner Džoržije Brajan Kemp dozvolio da se ublaži naredba o zabrani izlaska i ohrabrio biznis da počne da radi.

Džordžija je jedna od saveznih država u kojima su se održavali protesti zbog mjera uvedenih u borbi protiv širenja virusa korona.

Here’s what it looked like as Jimmy Jazz’s doors opened at Greenbriar Mall in Atlanta. Everyone I talked to was in line for a new Air Jordan 5 that sold out online. pic.twitter.com/opbqIC08mq