U Japanu možete platiti 9 dolara da neko sluša vaše kukanje

Jeste li ikada poželjeli da kukate i da se žalite nekome ko će imati razumijevanja i jednostavno vas saslušati? U Japanu je sada to moguće za samo 9 dolara.

Takanovu Nišimoto je Japanac koji je započeo ovaj neobičan biznis i čini se kako se nije pokajao. Pedesetogodišnjak vodi online servis Ossan Rental od 2012. godine u svom rodnom Tokiju.

Putem ovog servisa za samo 1.000 japanskih jena ili blizu 9 dolara možete sat vremena nekome da se žalite, povjerite, kukate, pričate svoje probleme i poteškoće. Za one koji to žele, dostupno je i savjetovanje.

Nišimotov cilj prvobitno je bio da sluša ljude srednjih godina koje u Japanu često ismijavaju zbog pivskih stomaka, opadanja kose, nehigijesnkih navika. Kako kaže, namjera mu je bila da rastjera sve negativne stereotipe. Međutim, njegov servis danas koriste sve generacije i izgleda kako svi imaju da se požale na nešto.

"Mislio sam da će mi se najviše javljati muškarci, ali to su ipak žene od dvadesetih do pedesetetih godina", rekao je on.

