U Zagrebu održana trka smetljara

Po deseti put pobjednik trke smetlara održane na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u okviru 23. Festivala ulične umjetnosti Cest is d Best je djelatnik zagrebačke Gradske čistoće Vanja Lojna.

Trka smetljara, jedan od zaštitnih događanja Festivala ulične umjetnosti Cest is d Best, održana je danas na Trgu bana Jelačića.

Trka u kojoj je između 11 takmičara jubilarni, deseti put najbrži u vožnji smetljarske trokolice s plastičnom kantom za smeće bio Vanja Lojna, vozila se oko spomenika bana Jelačiča i oko fontane Manduševac.

Vozači su imali priliku promatračima prikazati svu vještinu zahtjevne vožnje smetljarske trokolice koju su najbolji vozači na zavojima vozili na dva bočna kotača kako bi izbjegli prevrtanje.

Trka se vozila u tri izlučne utrke, nakon čega je pobjednik određen trkom četvorice najboljih.

23. Festival ulične umjetnosti Cest is d Best održava se na ulicama zagrebačkog centra od 29. maja do 2. juna, a na festivalu učestvuje oko 500 performera iz nekoliko hrvatskih gradova i 20-ak drugih država.

U pet dana festivala na sedam pozornica odvijaće se oko 700 sati programa koje će izvesti umjetnici iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Australije, Čilea, Slovenije, Brazila, Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Makedonije, Španije, Japana, Južne Koreje, Finske…