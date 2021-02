U izgradnji "voz smrti", dostiže rekordnu brzinu od čak 250 km/h

Takozvani "voz smrti" koji je trenutno u izgradnji na Bliskom istoku izvjesno će srušiti postojeće rekorde brzine, visine i dužinu staze na jednoj od najizazovnijih atrakcija u mnogim zabavnim parkovima u svijetu.

Pod nazivom "Sokolov let", ova vožnja će biti glavna atrakcija zabavnog parka Six Flags Qiddiya, koji bi se trebao otvoriti u Saudijskoj Arabiji, nedaleko od glavnog grada Rijada 2023. godine.

Prema saopštenju koje je izdala investicijska firma Qiddiya, koja u saradnji s američkom kompanijom Six Flag gradi zabavni park, ovaj "rollercoaster" će se protezati duž staze od preko četiri kilometra, prenosi CNN.

Posjetioci će iskusiti "slobodni pad" s litice u dolinu duboku 160 metara zahvaljujući tehnologiji magnetskog ubrzanja motora (LSM tehnologija) i "postižući brzine bez presedana od 250 km/h".

"Let sokola biće ujedno i najviša samostojeća struktura voza smrti na svijetu", navodi se u saopštenju.

Voz smrti će moći povesti do 20 putnika na trominutnoj vožnji koja nudi panoramski pogled na Six Flags Qiddiya.

Ako je video prikaz u produkciji Qiddiya približan onome što će posjetioci zabavnog parka doživjeti, onda je ovo samo za istinske avanturiste.

Što se tiče samog zabavnog parka, Six Flags Qiddiya sadržavaće 28 vožnji i atrakcija u šest tematskih krajeva: The City of Thrills, Discovery Springs, Steam Town, Twilight Gardens, Valley of Fortune i Grand Exposition.

Izgradnja parka, smještenog oko 40 minuta od Rijada, započela je 2018. godine, prenosi N1.