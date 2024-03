U jezeru pronađena misteriozna "vanzemaljska" jaja (FOTO)

U jezeru u Oklahomi zapažena su misteriozna jaja, koje su ubrzo osvanula na mrežama i izazvala zbunjenost.

Odjeljenje za zaštitu divljih životinja Oklahome podijelilo je fotografije ovih bizarnih pojava koje su pronađene u jezeru Mekgi Krik, u objavi na Fejsbuku koja je postala viralna.

"Ukoliko se vozite čamcem po Mekgi Kriku možda ćete vidjeti ove čudne loptice nalik na žele kako vise sa potpljenih grana drveća", napisali su u objavi.

Ove neobične strukture zaprepastile su ljude na Fejsbuku koji su ih poredili sa vanzemaljcima i godzilama.

"Šta je ovo, invazija vanzemaljaca?", doveo je u pitanje jedan zgroženi korisnik, dok se drugi našalio da su to "Godzilina jaja".

Mysterious ‘Godzilla eggs’ spotted in lake: ‘What in the alien invasion is this?’ https://t.co/5VFfTE04dH pic.twitter.com/07Tj57h5eL