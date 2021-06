U kakvom avionu leti Putin

Dugo iščekivani sastanak Vladimira Putina i Džoa Bajdena održan je juče u Ženevi.

Ruski predsjednik je u švajcarski grad stigao luksuznim avionom "Leteći Kremlj".

Bajden je na samit stigao poznatim Air Force One (Er Fors 1), a ono što je možda manje poznato jeste da Putinov avion košta 390 miliona funti (oko 455 miliona evra) i da čak ima i pozlaćeni toalet.

Avion je dizajniran u neoklasičnom stilu. Ima salu za sastanke sa pozlaćenim stolom oko kojeg se nalaze bež kožne fotelje.

Kao što je neophodno za avion koji prevozi svjetskog lidera, u njemu se nalazi i komandni centar koji se može koristiti za mobilizaciju trupa što bi moglo da se iskoristi za borbenu situaciju kada je Putin u vazduhu, prenose Novosti.

Inside Vladimir Putin's £390m plane - and it comes with a gold-plated toilethttps://t.co/75DELe3zBy pic.twitter.com/gkSGqFHyr8