U karantinu našao djevojku pomoću drona

Virus korona uticao je na našu svakodnevicu. Preko tri milijarde ljudi je karantinu.

Ali, jedan momak pronašao je djevojku koja mu se sviđa, i to pomoću drona.

Naime, Džermi je primjetio djevojku kako pleše na krovu zgrade pored njegove. Kad ga je ugledala, mahnuo je, a ona je uzvratila.

Tada je odlučio da iskoristi dron i pošalje joj broj telefona. Tako je započela ova neobična, romantična priča koju je Džermi objavio na svom Twitteru.

Očigledno se i njoj svidjela ova ideja jer mu je poslala broj telefona.

Kasnije je dodao kako je njeno ime Tori te da su zajedno i večerali, naravno svako na svom balkonu.

"S obzirom na to da se ne zna koliko će trajati ova situacija, možda će ovo još dugo biti veza na daljinu, a živimo u zgradama koje su jedna pored druge", kazao je Džermi.

Naglasio je kako ne želi da ova situacija skrene pažnju s ozbiljnosti pandemije korona virusa.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe