U najhladnijem naseljenom mjestu na Zemlji "otopli" na minus 50 stepeni

U najhladnijim ruskim gradovima u Sibiru i na Dalekom istoku mještani smatraju da je zahladilo tek kada temperatura padne ispod minus 50 stepeni Celzijusovih.

Najhladniji gradovi u Rusiji su Ojmjakon, Verhojansk, Vorkuta i Noriljsk.

Hladnoća pri kojoj se živa na termometru spusti 40 stepeni ispod nule nije ništa neobično, s tim što klimatski zima stiže već u oktobru i traje do maja naredne godine, a snijeg se ni ljeti ne istopi.

Welcome to the coldest town on Earth: Oymyakon, Russia. It earned that title in February 1933, when the temperature plunged to -90. Conditions are so cold here that people regularly consume frozen meat and keep their cars running 24/7: https://t.co/hfvnDW7C5E Amos Chapple pic.twitter.com/70fZ2XVh5C