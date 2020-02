U ovim godinama žene se pretvaraju u svoje majke, a muškarci u očeve

Svima su nam roditelji kada smo bili mali govorili da ćemo ih razumjeti kad odrastemo. Većina nas ih i jeste razumjela nešto kasnije, kao što su nam i obećali. I ne samo da ih jednog dana razumijemo, već imamo šanse da postanemo potpuno isti kao oni.

U nekom trenutku u životu, postajemo isti kao naši roditelji

Plastični hirurg dr Džulijan de Silva izvršio je istraživanje u kom je razgovarao sa 2.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu o njihovom odnosu sa roditeljima. Tom prilikom došao je do zaključka da više od polovine žena priznaje da se ponašaju upravo kao njihove majke.

One su shvatile da to počinje da se dešava nakon njihove 30. godine i to negdje oko 33. godine. Žene su priznale da u tim godinama ne samo da prestaju da se bune protiv onoga što njihove majke kažu, već i počinju da pričaju kao one, usvajaju njihove izraze, imaju iste hobije i, čak gledaju i iste serije. Kako bilo, one su priznale da oko 33. godine dosta počinju da se ponašaju kao njihove majke, čak i više nego što su ikada mogle zamisliti.

Ova promjena mogla bi biti povezana sa roditeljstvom. Dr De Silva pretpostavlja da ova promjena kod žena počinje da se javlja u trenutku kada i same istražuju svoj roditeljski stil i počinju da kopiraju ponašanje svojih majki u toj situaciji. Osim toga, one se u velikoj mjeri i oslanjaju na svoje majke kada je o roditeljstvu reč.

Muškarci se, takođe, pretvaraju u svoje očeve

Žene nisu jedine koje prolaze kroz ovu promjenu. Muškarci se takođe pretvaraju u svoje očeve negdje oko 34. godine, kaže dr De Silva. Naime, muškarci su priznali kako počinju da dijele političke poglede sa svojim očevima, slušaju iste radio stanice i počinju da isključuju svjetla u praznim sobama.

"Svi mi počinjemo da se pretvaramo u svoje roditelje u nekom trenutku", kaže De Silva.

(Telegraf.rs)