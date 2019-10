U podrumu korumpiranog političara pronađeno 13,5 tona zlata

Policija je pokrenula istragu protiv bivšeg guvernera iz Kine Žanga Kija, nakon što je u podrumu njegove kuće pronašla gomilu zlata.

Osim 13,5 tona zlata, policija je pronašla milione juana u kešu, antikvitete, ali i izvještaje o posjedovanju brojnih luksuznih nekretnina, piše RT pozivajući se na lokalne medije.

Protiv njega je pokrenuta istraga zbog mogućih ilegalnih aktivnosti, prenosi "Blic.rs".

U Kini, inače, političari mogu biti osuđeni na smrtnu kaznu za "ekonomske zločine" i korupciju.

#Chinese police had very bright idea to search house of #ZhangQi, former mayor of #Ganzhou, as they have found a secret basement filled with gold ingots pic.twitter.com/HXoZFhBIXf