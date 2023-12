U šta sve ljudi vjeruju, koja su najčešća sujevjerja?

Sujevjerja su se tokom vijekova ukorijenila u društvo, tako da mnogi ljudi čak i nesvjesno rade neke stvari. Većina se možda nije ni zapitala kako su sva ta vjerovanja nastala, a u nastavku možete pročitati nekoliko njih koja su najzastupljenija na našim prostorima.

Crveni končić

Jedno od sujevjerja koje je ukorijenjeno u narodu je i neka vrsta amajlije koja treba da nas štiti, a u ovom slučaju je to crveni konac.

No, ono što je interesantno je da se ovo vjerovanje ne vezuje samo za naše narode, već se može pronaći i kod Jevreja, ali i u budizmu i hinduizmu.

Na primjer, jedna od situacija kada se stavlja crveni konac oko ruke je kada trudnica krene u porodilište. Tada, kako običaj nalaže, treba da obmota crveni konac oko ruke, ali i bebi čim se rodi, jer se tako čuva od uroka. Smatra se, zapravo, da crveni konac štiti djecu od "zlih očiju i odvraća lošu sreću". On se nosi na lijevoj ruci, jer se vjeruje ta strana tijela dopušta da sreća dopre do vas.

Ova boja simbolizuje krv i zaštitu od uroka, a crvenom bojom su nekada iscrtavali ratnike prije odlaska u borbu, a čak i vrata svojih domova kako bi se zaštitili od nesreće.

Crna mačka

Sujevjerje vezano za crnu mačku u našem narodu je usmjereno protiv mačaka, a one su se dugo povezivale sa vješticama i nesrećom, a smatra se i da donose baksuz onome kome pređu put. I danas mnogi vjeruju da će im se, ako im crna mačka pređe put, tog dana desiti nesreća, pa se vraćaju sedam koraka unazad.

Petak 13.

Za petak 13. se odavno smatra da donosi nesreću. Od srednjeg vijeka ovaj datum izaziva nelagodu kod ljudi, a posebno kod onih koji vjeruju u paranormalno.

No, ovaj broj ima konkretnu istorijsku osnovu, a kontekst ovog datuma je hapšenje templara koje se desilo u noći između četvrtka i petka 1307. godine na teritoriji Francuske. Tadašnji kralj Francuske Filip IV se zamjerio templarima kojima je bio dužan i riješio je da taj problem riješi tako što će ukinuti templarski red. Rano ujutro, u petak, 13. oktobra 1307. godine uhapšeni su svi značajniji templarski velikodostojnici i to je ostalo istorijski zabilježeno kao jedna od izuzetno dobrih tajnih operacija. Od tada datira negativna konotacija ovog datuma.

Razbijeno ogledalo

Vjerovatno je svima poznato sujevjerje da ćete imati sedam godina nesreću ako slomite ogledalo. Smatra se da je vjerovanje o tome da isprekidan odraz donosi nesreću postojalo je još prije nego što je ogledalo izmišljeno, pa na primjer, ako bi odraz u jezeru ili bazenu bio iskrivljen, vjerovalo se da to donosi lošu sreću, pošto se smatralo da se duša vidi u odrazu. To da razbijeno ogledalo donosi baš sedam godina nesreće nastalo je kod Rimljana, koji su vjerovali da se čovjek regeneriše svakih sedam godina.

Ako sjediš na ćošku stola, nećeš se udati/oženiti

Možda se i vama desilo da vas, ako stanete ili sjednete na ćošak stola, odmah svi pomjeraju ili se sklanjaju kako bi napravili mjesta. Razlog je, a možda i najpoznatije naše sujevjerje rasprostranjeno po svim krajevima naše zemlje, da se nećeš udati ili oženiti ako si na ćošku.

Potkovica

Vjeruje se da će potkovica donijeti sreću onome koji je nađe, i to ako su njeni krajevi usmjereni ka osobi koja ju je pronašla. Takođe se vjeruje da broj rupa u potkovici određuje da li će neko biti bogat, da li će se oženiti i slično.

Prolazak ispod ljestava

Inače, položaj ljestava je postavljen u trougao, a što je znak za život. No, vjeruje se da, kada prolazimo kroz trougao, izazivamo sudbinu, uključujući i duhove koji žive ispod ljestava, a u koje spadaju i "zli duhovi, kojima se to neće svidjeti". No, ako baš morate proći ispod ljestava, vjeruje se da treba da se zaštitite tako što ćete staviti palac između kažiprsta i srednjeg prsta ili cijelim rukama i dlanovima napraviti znak krsta.

