Ubacio oca u najpoznatije filmske scene

Postoje razni načini da roditeljima pokažemo koliko ih volimo, od malih znakova pažnje poput poklona, pa do razgovora i zajedničkog provođenja vremena.

Jedan ne isključuje drugi, ali uvek treba biti dovitljiv.

Met Bonito na jedan originalan način poklanja pažnju svom ocu i to je postalo hit na internetu.

Prije sedam godina, Met je pravio šašave slike na kojima njegov otac radi nešto po kući i okačio ih na Facebook da ih vide porodica i bliski prijatelji, prenosi portal ddl.rs

Kako su slike postale popularne, on je odlučio da oca pomoću Fotošopa ubaci u poznate istorijske scene, a potom i u one iz filmova i TV serija.

Sve to prati zdrava doza humora koja oduševljava sve one koji pogledaju ove kreativne obrade fotki, tako da je to postala njihova godišnja tradicija.

Kao grafički dizajner, Met već dugo radi u Fotošopu i ovo je samo nov način za iskazivanje kreativnosti, a njegov otac vrlo rado učestvuje u pravljenju novih fotografija.

Oni provode vrijeme zajedno što više mogu, ne samo kada na red dođe ova tradicija, a tokom pandemije su morali da budu malo kreativniji da bi se snašli.

"Hvala Bogu na optičkom zumu", kaže Met, koji ne odustaje od ove ideje.

Kako izgledaju ove simpatične fotografije pogledajte u nastavku.