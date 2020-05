Učenici od 11 godina dobili zadaću o mokrim snovima i pornićima

Velika Britanija u potpunom je šoku nakon što je na Twitteru isplivala objava jedne majke o stanju u školi njene kćeri.

Naime, učenici vjerske škole "Archbishop Sentamu Academy" u Hulu dobili su bizaran domaći zadatak – da razlikuju žanrove pornofilmova. Učenici su inače u uzrastu od 11 do 14 godina!

Oni su morali objasniti šta znače pojmovi poput "homoseksualac", "LGBTQ", "tvrda pornografija", "transseksualac"... To nije sve. Morali su napisati i odgovore na pitanja o mokrim snovima, seksualnoj trgovini i sakaćenju ženskih genitalija.

"Moja je kći u velikoj mjeri dijete, imamo i dalje čarobne vilenjake, njena je soba ukrašena motivima iz crtića "My Little Pony". Ona je još veoma naivno dijete", rekla je majka. Da stvar bude još bizarnija, djeci je dopušteno da se koriste Googleom prilikom rješavanja zadaće, što znači da su bili izloženi i mnogim neprikladnim sadržajima.

"Pobjesnila sam. Rekla sam direktoru škole da sam zgrožena ovim i istakla da moja kći neće prisustvovati časovima iz ovoga predmeta. Kako mogu dati za zadatak nešto što je faktički protuzakonito?!", pita se majka.

Zadatak je bio dijelom osobne, društvene i zdravstvene edukacije učenika ove vjerske škole i u skladu s Vladinim programom, a direktor Chay Bell nakon pompe je uputio izvinjenje roditeljima, ali i opovrgnuo tvrdnju da je učenicima rečeno da odgovore na pitanja potraže na internetu.

"Žao mi je ako su roditelji ili učenici nepotrebno pretraživali internet u potrazi za ovim pojmovima", kazao je Bel za BBC, uz opasku da će ubuduće više voditi računa o tome šta djeci daju da rade.

