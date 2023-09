Učitelja preskupa stanarina prisilila da živi u Passatu

​Nik Endrju, učitelj iz Velike Britanije, napravio je totalni životni zaokret. Umjesto života u skupom iznajmljenom stanu, Nik je odlučio živjeti u svom starom Volkswagen Passatu.

Diplomirani učitelj odlučio je napustiti svoj posao kako bi ostvario dugogodišnji san da postane profesionalni muzičar, ali uprkos tome što je radio kao gitarista na brojnim koncertima, nije mogao spojiti kraj s krajem.

"Shvatio sam da moram promijeniti život, a najjeftinija opcija mi je bila život na cesti", rekao je Nik.

Ali, život u Passatu nije lak.

Osim što nema struju, vodu, WC, tuš niti kuhinju, Nik je prisiljen koristiti zadnja sjedišta kao "spavaću sobu".

"U početku je to bio samo eksperiment radi smanjenja troškova, ali sada je to moj život. Ljudi me često pitaju gdje obavljam nuždu, kako perem veš i slične stvari, ali ja s tim nemam problem. Što se tiče higijene, koristim teretane, kuće od prijatelja ili se tuširam u muzičkim studijima u kojima radim.

Kada sam očajan, operem hlače, čarape ili majice pod tušem. Ipak, to radim samo tokom ljeta, jer se stvari suše u autu", kaže Nik.

Problem ljeti je prženje pod jutarnjim suncem, a zimi smrzavanje na -17 stepeni Celzijusa ispod posteljine, piše "TheSun".

"Iskreno da vam kažem, život u Passatu 'nije neko cvijeće', i dalje radim sedam dana u sedmici, jer još uvijek trebam platiti sve račune. Međutim, postoje i pozitivne stvari u životu na cesti. Mogu vježbati gitaru do kasno u noć i gledati filmove na telefonu ili tabletu da me komšije ne ometaju. Ne vidim razlog da prekinem ovaj način života."

Nik podstiče druge da slijede njegov put i napuste uobičajni život ako žele uštedjeti novac.

"Plaćam uredno svoje račune i poreze, a ubrzo su moji prijatelji i porodica prihvatili moj način života. Nažalost, niko od njih nikada nije prihvatio moju ponudu da prespavaju. Isto je i s djevojkama, nekad dođu, ali u pravilu kući odu s autobusom. Nemam pojma zašto" zaključuje nomad iz Velike Britanije.