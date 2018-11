Udovica želi da sačuva kožu svog preminulog muža

Kanđanka Šeril Venzel želi da začuva kožu svog supruga Krisa (41) koji je veoma rano preminuo, kako bi mogla da je izloži na zidu njegovog salona za tetoviranje.

Šeril je objasnila da će to učiniti jer ju je prije smrti zamolio da, prije nego ga sahrane, pronađe nekog ko će mu skinuti kožu, kako bi njihova djeca i unuci mogli da uživaju u njegovim tetovažama.

"Pomislila sam da je to malo čudno, ali nije me briga. Uradiću to za njega. Tetovaže se rade stotinama godina i ovo je jedan od načina da ih sačuvamo" izjavila je medijima Šeril.

Kris je umro do bolesti crijeva, a Šeril je u međuvremenu pronašla stručnjake koji bi mogli da ispune njegovu zadnju želju.

"Tetovaže mnogo govore o osobi koja ih nosi. Sama činjenica da je neko odlučio nešto nacrtati na koži i nositi to cijeli život, svjedoči koliko mu je to značilo. Ne biste sahranili ili kremirali neko Pikasovo djelo, zar ne? Neke od tetovaža imaju istu vrijednost", rekla je Kajl Šervud, vlasnica firme koja će izvesti "operaciju" skidanja kože.

Za to će im trebati čak tri mjeseca komplikovanog hirurškog rada, a kad ovo bude završeno postaće najveća tetovaža ikad sačuvana u Sjedinjenim Državama

Kris je vodio salon za tetoviranje, a svoju prvu tetovažu nacrtao je kad mu je bilo samo sedam godina.

Tetovirao je i svoju suprugu Šeril koja kaže da bi, kad dođe vrijeme, i ona željela da se sačuva njena koža kako bi i njene tetovaže izložile pored suprugovih.