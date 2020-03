Uhapsili bakicu na njen 100. rođendan: Za poklon dobila dosije

Policajci su došli u jedan starački dom u Sjevernoj Karolini i uhapsili Rut Brajant na njen 100. rođendan.

Umjesto da jede tortu sa svojim drugaricama penzionerkama, bakica je odvedena u zatvor u lisicama, navodi Njujork Post.

Međutim, ispostavilo se da je ovo zapravo šala, jer je Brajant oduvijek htjela da bude uhapšena i na rođendan su joj ispunili želju.

Da se radi o šali govori i krivično djelo za koje se tereti - egzibicionizam u lokalnom vatrogasnom domu.

Nakon što su je u policijskim kolima i u lisicama odvezli u stanicu, otvorili su joj dosije sa slikama i otiscima prstiju. Potom je starica vraćena u dom, na pravu proslavu rođendana.

