Umjesto maske zmija na licu

Muškarac u Engleskoj postao je hit na društvenim mrežama nakon što je snimljen kako putuje javnim prevozom sa živom zmijom umjesto maske.

BBC izvještava da je putniku zmija bila omotana oko usta i vrata dok je u ponedjeljak putovao od Svintona do Mančestera. Jedna od putnica pomislila je da nosi samo "smiješnu masku", sve dok se ta "maska" nije počela kretati.

Ona je za BBC rekla da joj je incident bio poprilično smiješan, dodajući kako se nije činilo da je zmija uznemirila bilo kog putnika u autobusu.

Korištenje maski zbog pandemije virusa korona u javnom prevozu u Engleskoj je obavezno, osim za djecu do 11 godina ili one koji su izuzeti zbog zdravlja ili invaliditeta.

Incident su komentarisali iz organizacije Transport for Greater Manchester.

"Smjernice Vlade jasno kažu da to ne mora biti hirurška maska i da putnici mogu sami izraditi i nositi nešto prikladno, kao što je šal", izjavio je portparol i dodao:

"Iako je ovo podložno interpretaciji, ne vjerujemo da se to odnosi i na upotrebu zmijske kože - posebno kad je još uvijek pričvršćena na zmiju."

