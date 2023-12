Upoznajte najvećeg pijanca među životinjama (VIDEO)

Ptica kereru, poznata i kao novozelandska pijana golubica (Hemiphaga novaeseelandiae), stekla je reputaciju najvećeg pijanca među životinjama zbog njenog jedinstvenog ponašanja u vezi sa konzumiranjem fermentisanog voća.

Ova vrsta golubice je endemska za Novi Zeland, živi u urbanim i ruralnim područjima i poznata je po tome što se hrani raznovrsnim vrstama voća, uključujući plodove stabala koja sadrže visok nivo šećera. Kada ovi plodovi fermentišu, sadrže alkohol, stvarajući neku vrstu voćnog alkohola.

Kereru ima sklonost da konzumira ove plodove u većim količinama, čak i kada su već u stanju opijenosti. Njihovo tijelo može da podnese znatne količine alkohola u poređenju s drugim životinjama. Zbog toga što je teško nadmašiti njihovu sposobnost podnošenja alkohola, dobili su epitet "najvećeg pijanca među životinjama".

Ovo ponašanje ih često dovodi u stanje opijenosti, što utiče na njihovu motoričku sposobnost i sposobnost letenja. Postaju sporiji, teturaju se i padaju sa drveća. Tada su i manje oprezni, što ih čini lakšim plijenom za grabljivice.

Ponekad tokom leta, kada voća ima u izobilju, a kereru pretjera, odnesu ga u centre za divlje životinje da se otrijezni.

Važno je napomenuti da, iako je ovo interesantno ponašanje za proučavanje, to ne znači da su ptice kereru uvijek pijane ili da im je to stalno stanje. To je karakteristično ponašanje koje se javlja kad se hrane fermentisanim plodovima, a u ostalim situacijama one se ponašaju uobičajeno kao i druge golubice.

Ona je proglašena za pticu godine 2018. na Novom Zelandu, prenosi 24sedam.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.