Upoznajte zlatnu ribicu koja ne prestaje da raste

Zlatna ribica koja pripada jednoj Amerikanki iz Čikaga, pojela je sve srodnike i narasla u dužinu od 30 centimetara, izvještava list "Unilad".

Naime, jula 2018. godine, tada 28-godišnja Aleksandra Miler je na karnevalu osvojila zlatnu ribicu, koju je nazvala Džerald. Ribica je tada bila dugačka manje od pet centimetara.

Za dvije godine ribica je porasla do 30 centimetara i pojela sve srodnike iz akvarijuma. Njena vlasnica je morala da je izoluje, a na kupovinu novog akvarijuma je potrošila 1,3 hiljade dolara.

Milerova je ispričala kako Džerald mnogo voli da jede.

"Džerald najveći dio vremena provodi odmarajući se, ali kada mu je dosadno ili ogladni, iskače iz vode i može da dohvati termometar u akvarijumu. On kucka njime po staklu sve dok ne obratimo pažnju na njega", priča Milerova.

Vlasnicu ove zlatne ribice brine što Džerald ne prestaje da raste. Ona je objasnila da zlatne ribice obično narastu od dva-pet centimetara u dužinu, ali postoje i divlje zlatne ribice, čija dužina dostiže od 30-35 centimetara.

Ranije je bilo objavljeno da su veterinari u Kardifu u Velsu na jednoj zlatnoj ribici izveli hitnu operaciju nakon što joj je glava postala toliko teška da se ribica zbog toga prevrtala naglavačke. Zahvat je trajao oko osam minuta i Babl je izgubio oko pet procenata težine, odnosno umjesto 145 težio je 127 grama.

