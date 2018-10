Urnebesan oglas: Mladić izdaje kutiju od šibica

U oglasima za nekretnine se zaista mogu naći ponude za najrazličitije stanove, sobe i ostale prostore za život.

Međutim, na sajtu Halo oglasa pojavio se neobičan oglas u kome umjesto stana, izvesni Nikola na prodaju nudi kutiju šibica.

U opisu oglasa kaže da on nudi kutiju šibica u odličnom stanju. Tekst oglasa prenosimo u cjelosti:

"Pošto ljudi stavljaju na oglase i izdaju svakakve rupe rešio sam da i ja izdam nešto što je u boljem stanju od većine ovih stanova koje se nalaze na internetu po ceni od 200 evra (ljudi obožavaju da izdaju prcvoljke od garsonjera za 200 evra). Znači izdajem u Mirijevu KUTIJU OD ŠIBICA u odličnom stanju. Nije kresnuta ni jednom i to po ceni od 200 evra, depozit u vrednosti dve kirije, litar krvi i hipoteku na kuću vaših roditelja (u slučaju da mi nesto zafali u garsonjeri). Što se grejanja tiče, grejanje je po potrošnji (jedna šibica puta 10 evra), televizor nemam razbila ga čistacica malo pre kad je čistila (to mi je rekla jedna žena kad sam ja zvao za stan). Sto i stolice nema, ali ću doneti pa ću da vam odbijem od kirije (to mi je rekla žena kad sam zvao drugi stan). Kutijicu od šibica izdajem isključivo nepušačima (da se ne bi upalili pa da mi kutijica ode u tri lepe), isključivo parovima bez dece (ili da se otarasite dece), isključivo studentkinjama koje dosta vremena provode na fakultetu (pošto je stan toliko mali da nema mesta ni da se p*dne, tako je pisalo u jednom oglasu koji sam zvao za sebe).

Ljubimci su dozvoljeni, svi sem smrdibuba... Šibica se izdaje isključivo na 100 godina u slučaju da odlučite ranije da odete depozit ostaje meni, a ja ću od tih para da kupim još šibica pa ću posle sve te šibice da izdajem i da se obogatim, pošto svi mi maštamo o tome da izdajemo svakakva s*anja po ceni od 200 evra i da se obogatimo... Molim samo ozbiljne da zovu...dogovor nije nikakav moguć ili uzmi šta ti se nudi ili spavaj na ulici. Nikola."