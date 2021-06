Urnebesan snimak: Rakun natjerao američke vojnike na "povlačenje"

Vojska SAD prisutna je u brojnim dijelovima svijeta i do sada je bila dio nekoliko stotina operacija. Međutim, čini se da nijedna vojna operacija nije stvorila problem vojsci SAD kao što je to stvorio rakun koji je vojnike natjerao u bijeg.

Naime, američki magazin "Task & Purpose", namijenjen za informisanje javnosti o aktivnostima američke vojske, objavio je video koji je vrlo brzo postao popularan na internetu te je još jednom pokazao kako se rješavanje naizgled jednostavnog problema može pretvoriti u pravu noćnu moru.

Video prikazuje grupu američkih vojnika koji pokušavaju iz oklopnog borbenog vozila Stryker istjerati rakuna koji se bježeći od vojnika sakrio upravo u ovom vojnom vozilu.

Međutim, jednostavna "vojna operacija" stvorila je američkim vojnicima veliki problem. S obzirom na prirodno agresivno ponašanje rakuna, vojnici su bili spremni za sve opcije pa se tako na snimku može vidjeti kako jedan od pripadnika američkih vojnih snaga drži bejzbol palicu u slučaju potrebe za "samoodbranom".

Dvojica najhrabrijih vojnika ušla su u vozilo te su pokušali uhvatiti rakuna kako bi ga odnijeli na sigurnu lokaciju. Ipak, agresivni rakun nije baš najbolje podnio njihov dolazak te ih je vrlo brzo natjerao u bijeg što su mnogi protumačili kao pravim primjerom "kontraofanzive".

Snimak je vrlo brzo postao popularan među stanovnicima SAD-a, a "povlačenje" vojnika izazvalo je brojne reakcije na društvenoj mreži Twitter.

"Ovi vojnici se nisu povukli, oni su samo otišli u različitim smjerovima. To su heroji", napisao je jedan od korisnika.

Drugi korisnici su u šaljivom tonu takođe raspravljali o tome da li je rakun pripadnik kineskih ili ruskih obavještajnih agencija.

"Iranska revolucionarna garda razmišlja o angažovanju rakuna u borbi protiv američke vojske", jedan je od komentara na Twitteru.

HEROES, if you ask me Watch these US soldiers retreat from the raccoon insurgent that commandeered their Strykerhttps://t.co/kdQEowsI4G pic.twitter.com/lnWlXCJFIt