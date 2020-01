Urnebesan snimak pljačke: Lopovi u panici sabotiraju jedan drugog

Internetom kruži urnebesni snimak trojice pljačkaša koji su još u aprilu 2019. godine opljačkali jednu juvelirnicu u sjevernom Londonu.

Snimak je postao ponovno aktualan budući da je jedan od pljačkaša, 32-godišnji Endrju Eliot osuđen na sedam godina zatvora jer je ukrao nakit vrijedan 24.000 evra.

Na snimku se vidi kako jedan pljačkaš pokušava da pobjegne iz radnje, ali je prodavačica prije toga pritisla dugme za zaključavanje vrata i potom pobjegla u toalet gdje se zaključala i pozvala policiju. U tom trenutku u radnju ulaze i druga dvojica pljačkaša, ali kako je aktiviran sistem zaključavanja kojim se vrata iznutra ne mogu otvoriti, kradljivci ne mogu da izađu napolje.

Would watch a heist movie where it’s just three hours of planning followed by this pic.twitter.com/pqEbtaLOKI