Ušao na Google Maps pa vidio suprugu sa ljubavnikom

Otkako od 2005. godine postoji, Gugl strit vju (Google Street View) olakšao je život mnogima. Međutim, jedna žena bi sigurno voljela da ovaj program nikada nije izmišljen.

Muškarac iz Perua je, razgledajući ulice Lime, glavnog grada, naišao na neočekivanu scenu. Naime, on je na jednoj klupici vidio ženu koja sjedi i momka koji leži sa glavom u njenom krilu.

Ne bi to sve bio problem da nije u pitanju bila njegova supruga, koju je on prepoznao uprkos tome što Guglove mape štite lica ljudi zbog privatnosti. Tako je i otkrio da ona ima ljubavnika.

Kako prenosi britanski Miror, supruga je priznala aferu i oni su se razveli nedugo nakon toga. Nejasno je kako je ova fotografija ponovo počela da kruži internetom i tek sada postala hit, s obzirom na to da se cijeli "incident" desio 2013. godine, ali je jedno sigurno - dobro pazite šta radite, nikad se ne zna ko može da gleda.

FACT: A man from Peru accidentally found out his wife was having an affair because he caught her and her lover on Google Street View. pic.twitter.com/CLCAe2r6OB