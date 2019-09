Usvojili curicu od 6 godina, pokazalo se da ima 22 i želi ih ubiti

Kristin I Majkl Barnet optuženi su da su napustili devetogodišnju usvojenu kćerku u Lafajetu u Indijani i pobjegli u Kanadu.

Međutim, Kristin za Daily Mail tvrdi da su zapravo oni žrtve te da je djevojčica koju su usvojili zapravo bila 22-godišnja odrasla žena koja ih pokušava ubiti. Oni su 2010. godine posvojili djevojčicu rođenu u Ukrajini imena Natalia Grejs. Tada im je rečeno da djevojčica ima šest godina.

Ali, u sljedećih godinu dana, tvrdi Kristin, Natalia ju je pokušala gurnuti na električnu ogradu, ulila joj izbjeljivač u kafu te ih pokušala izbosti u snu. Kristin tvrdi da je Natalia imala rječnik odrasle osobe te da je imala i menstruaciju.

"Crtala je crteže u kojima je prikazivala kako želi ubiti porodicu i zakopati nas u dvorištu", tvrdi Kristin. "Stajala bi noću iznad nas, nismo mogli spavati, morali smo sakriti sve oštre predmete. Kad sam je uhvatila da stavlja izbjeljivač u moju kafu rekla mi je da me pokušava otrovati", ispričala je Kristine. "Mediji me žele prikazati kao zlostavljačicu djeteta, ali to nije dijete", tvrdi ona.

Odveli su je na pregled gdje je psihijatar navodno utvrdio da je riječ o osobi starijoj od 14 godina i od suda zatražio rodni list. Navodno je djevojčica i doktoru rekla da je starija.

"Doktori su kod nje dijagnostifikovali psihički poremećaj koji imaju samo odrasli ljudi, nikad nije narasla ni centimetra, iskakala je iz automobila u pokretu, razmazivala krv po ogledalima. Nije imala mliječne zube. Radila je sve što ne možete zamisliti da radi dijete", tvrdi.

Sud u Indijani je 2012. godine, tvrdi Kristin, na temelju ljekarskih nalaza, zaključio da je Natalia zapravo rođena 1989. godine. Ona i suprug su se tad odselili u Kanadu i ostavili Nataliju u stanu u Lafajetu.

Ali, dokumenti do kojih je došao Daily Mail pokazuju da je Natalia zapravo djevojčica. Testiranje koje je na njoj provedeno 2010. godine pokazalo je da je ona tad imala osam godina, a policija je zaključila da je riječ bila o djetetu kad su je napustili. Također, djevojčica ima dvarfizam zbog čega se teže i kreće.

"Majkl Barnet je priznao da je Kristin nagovarala djevojčicu da govori da je starija nego što jest", stoji u policijskom izvješću.

Majkl i Kristin su uhapšeni, ali pušteni su uz kauciju.

Prije ovog događaja, Kristin i Majkl bili su "roditelji za primjer", piše Daily Mail. Odgojili su dvojicu dječaka od kojih je jednom s dvije godine dijagostifikovan autizam. On je već s 15 godina studirao fiziku na prestižnom sveučilištu, a s 12 je objavio prvi naučni rad.

(Index.hr)