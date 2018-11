Utišavanje muzike uništava najbolje zabave na Ibici

Vlasti Ibice nedavno su donijele odluku da muzika u barovima pod otvorenim nebom ne smije biti glasnija od 65 decibela, što je malo jače od snage normalnog razgovora i malo tiše od zvuka običnog kućnog usisivača.

Bar na plaži pod nazivom "Sa Trinxa" nalazi se u Ibici na predivnoj bijeloj plaži, koja je i postala poznata zbog ovog bara. Tokom ljetne sezone lišće palmi visi sa krova bara, muzika pulsira preko zvučnika, a mladi ljudi svraćaju na kasni ručak i hladno špansko pivo.

Ipak, kao i veliki broj lokala pod otvorenim nebom na ostrvu, i "Sa Tinxa" je pala pod liniju novih, strogih pravila i regulacija.

Ove godine upravi bara je rečeno da moraju da smanje muziku, a limiter zvuka je postavljen tako da bi se mogla kontrolisati glasnoća.

"Ljudi ovdje dolaze zbog muzike. Ja volim tiha mjesta tokom slobodnih dana, ali ovo je ipak 'Sa Trinxa'", rekao je menadžer Alvaro.

Andreas Simon, jedan od članova zajednice koja se naziva "Musica Si", odnosno "Da za muziku" i koji se bori protiv ovih zakona i promjena, objavio je snimak koji prikazuje da zvuk saobraćaja iznosi oko 70 decibela, dok zvuk aviona koji slijeće na pistu iznosi 110 decibela.

On je takođe istakao da su vlasti instalirale uređaj za ograničavanje jačine zvuka u jedan od barova na plaži u gradiću San Antonio u sedam časova ujutro.

Iako je bar bio prazan i muzika ugašena, limiter je pokazivao očitavanje od 72 decibela. Vlasnik je potom upitao kako onda naplaćuju kazne moru, talasima ili vjetru?

Simon dodaje da su vlasti načinile grešku novim regulacijama te da je očigledno da one ne funkcionišu.

"Ono što mi tražimo je specifično rješenje za sve nas. Ako jedan lokal nema komšije kojima bi muzika smetala, onda je očigledno da može imati glasniju muziku", rekao je Simon. Dodao je da ondašnja vlada želi da ubijedi ljude da je muzika - buka.

"Muzika nije buka, ona je dio kulture. Mora postojati neko razumno rješenje jer bez muzike ovo ostrvo je mrtvo", zaključio je Simon.

Marta, DJ s Ibice, slaže se sa Simonom i dodaje da mali događaji koji su smješteni daleko od naseljenih mjesta ne treba da imaju iste regulative kao i veliki klubovi u gradu.

"Oni žele da zaustave sve, ali mi dovodimo različite grupe koje će udružiti snage. To su muzičari, slikari i ljudi koji vole umjetnost. Mi ćemo se zajedno boriti protiv ovih pravila koja su nam nametnuta. Ono malo kulture koju ovo ostrvo ima uskoro će nestati", naglasila je Marta.

Ilegalne zabave

Prošle godine 3,2 miliona turista je posjetilo Ibicu. Na četiri ostrva turizam je prikupio 45 odsto bruto društvenog proizvoda i omogućio trećinu poslova za lokalno stanovništvo.

Ipak, balans između turističkog sektora i potreba lokalnog stanovništva se dokazao kao izuzetno težak.

Kada je socijalistička koalicija preuzela kontrolu nad Ibicom, unapređenje turizma je bilo centralna tačka njihovog manifesta.

Vinset Tores Ferer, direktor za turizam na Ibici, kaže da ne postoji problem sa glasnom muzikom u zatvorenim klubovima, te da Ibica ima najbolje diskoteke na svijetu. Ali kada su u pitanju barovi pod otvorenim nebom na plaži, lokalno stanovništvo mora biti uzeto u obzir.

"Znamo da je muzika važan dio naše ponude na Ibici i mi ne želimo to da zaustavimo. Problem su ilegalne zabave u privatnim vilama ili mjesta koja rade do kasno u noć", rekao je Ferer. On takođe ističe da moderna audio-oprema može biti korištena da se glasnoća muzike zadrži unutar samog događaja na nižem nivou glasnoće.

"Ako imate terasu i samo jednu jedinicu zvuka koja visi sa zida, onda morate pojačati muziku jako glasno da bi ona došla do posljednjeg stola. Međutim, ako imate četiri jedinice raspoređene ravnomjerno, onda muzika ne odlazi, već je možete čuti u svakom dijelu lokala, ali malo tiše nego inače", zaključio je Ferer.

Druge promjene su doprinijele tome da ostrvo gubi sliku destinacije za zabavu. Barovi u San Antoniju, zapadnom kraju Ibice, moraju svoja vrata da zatvore u tri časa iza ponoći, umjesto ranijih pet časova.

"Ranije zatvaranje ne znači da San Antonio ne želi noćni život. Ako želiš da nastaviš da se zabavljaš, možeš da pređeš u jednu od zatvorenih diskoteka i nastaviš da se provodiš tamo", rekao je Ferer.

Ipak, mnogi tvrde da je ranije zatvaranje lokala preselilo goste na ulice, a pravi problem je nastao zbog toga što San Antonio nema dovoljno policije.

Martin Makpis se preselio na Ibicu iz Velike Britanije još 1991. godine i sebe opisuje kao uglednog biznismena okruga San Antonio.

"Zatvaranje barova u tri časa umjesto u pet je izazvalo više problema nego koristi. Dovelo je do toga da su tokom noći na ulicama hiljade ljudi i nivo kriminala je drastično porastao. To je zapravo najveći problem", naglasio je Makpis, te dodao da su bande na svakom ćošku i uzrokuju razne vrste problema. Više policije na ulicama bi sigurno riješilo ovaj problem, ali, nažalost, oni nisu sposobni za to.

Smanjenje troškova

Upitani zašto Ibica nema više policije na ulicama, iz turističke organizacije Ibice su odgovorili da je srž problema u bivšoj vladi u Madridu i smanjenju budžeta, kojeg je nametnuo premijer Mariano Rahoj tokom ekonomske krize 2008. godine.

"Imali smo ovaj ekonomski problem koji je pogodio cijeli svijet, ali Španija je imala posebno veliki problem. Zbog toga su stvorene restrikcije u cilju štednje novca koji se trošio u javnoj administraciji", rekao je Ferer iz turističke organizacije.

Ibica je tražila od nove vlade u Madridu da dozvoli veću potrošnju novca na osnovne usluge i da zaposli veći broj policajaca. Pored drugih regulativa na Ibici je ilegalno da turisti iznajme apartman na ostrvu, dok kuće i vile mogu iznajmiti samo vlasnici koji imaju licencu.

Egzodus na ostrvu

Promjene koje su donesene po pitanju glasnoće muzike već sada se mogu osjetiti na zaradi ostrva, pa su tako prihodi u julu i avgustu manji za četiri odsto, odnosno tri odsto, u odnosu na prošlu godinu.

Biznismen iz San Antonija Martin Marpis ističe da je ostrvo razapeto između potreba starijeg stanovništva i mladih turista, te da je jako teško postići balans.

"Ovo je ona situacija kokoška i jaje. Bez lokalnog stanovništva nema ni turista, bez turista nema ni lokalnog stanovništva. Potrebno je pronaći neki kompromis", istakao je Marpis.

