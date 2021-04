Vakcinisala se u vjenčanici, njoj kovid neće kvariti planove

Nakon što je njeno svadbeno veselje u Merilendu otkazano zbog pandemije, jedna mlada proglasila je svoju vjenčanicu haljinom za vakcinaciju protiv virusa korona.

Sara Stadli i njen suprug vjerili su se 2019. godine. Bili su spremni da stanu na ludi kamen prošle godine i pravili su planove za svadbu sa oko 100 svatova, prenosi Biznis insajder.

Mnogim nevjestama čiji su svadbeni planovi promijenjeni zbog pandemije koronavirusa na kraju se pridružila i Sara. Par je održao malu ceremoniju sa osam gostiju i otkazao proslavu povodom stupanja u brak zbog mjera protiv širenja virusa, izvjestio je San.

Da bi donekle popravila situaciju, Sara je odlučila da prošle nedelje ipak obuče haljinu koja je bila planirana za svadbu, to jest preimenuje je iz vjenčanice u haljinu za vakcinaciju.

Prilika je bila nešto manje svečana, ali ipak važna – išla je da primi vakcinu protiv kovida. Što se lokacije tiče, nije to bila svečana sala već fudbalski stadion u Baltimoru u državi Merilend.

"Za mene je to (vakcinacija) bila proslava. Bilo je toliko niskih trenutaka tokom pandemije, toliko stvari koje su otkazane, ova haljina, ako ništa drugo, predstavlja nadu“, poručila je Sara Stadli.

