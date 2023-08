Vanzemaljac prošetao Njujorkom (VIDEO)

​Snimak "vanzemaljca" koji šeta Njujorkom, pa čak i vozi se podzemnom željeznicom postala je viralna, ali zapravo postoji razumno objašnjenje.

Posljednjih godina postojanje vanzemaljaca postalo je legitimna tema razgovora, naročito nakon što je jedan zviždač o NLO-ima utvrdio da institucije prikrivaju ključne dokaze.

Ali, vanzemaljac koji šeta jednim od najprometnijih gradova na Zemlji vjerojatno nije "dokaz" koji je većina ljudi očekivala.

Isječci vanzemaljca u Njujorku postali su viralni po društvenim mrežama, a ljudi su ga vidjeli na više lokacija, koristeći samo gestove ruku za interakciju s javnošću.

WTF ? An #alien was spotted in New York on the subway. #ufo #alien #newyork #subway We need to call Will Smith. pic.twitter.com/xKnM6OdAPD