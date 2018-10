Vaš horoskop kaže da ovo morate da ostvarite do kraja godine

Svake godine naučimo mnogo lekcija. Iako su sve lekcije važne, neke su daleko važnije od drugih. Svaki znak Zodijaka doživljava nešto drugačije svake godine i, iako to možda ne mogu shvatiti, strahovito će rasti u narednim mjesecima.

Čitajte dalje kako biste saznali šta vam može donijeti kraj godine. Budite svjesni onih lekcija koje bi trebalo da učite, ali nemojte trošiti previše vremena na razmišljanje o tome na koje ćete ih načine naučiti.

Ovan

Do kraja ove godine bićete dovedeni do tačke u vašem životu koja će vam donijeti potpunu promjenu. Iako ste vrijedni i imate snažnu volju, imaćete problema s tim. Vi ćete shvatiti da život ponekad nije tako organizovan koliko biste željeli da bude. Neočekivane stvari se događaju i kada ih ne možete riješiti, morate se prisiliti da prođete kroz njih.

Bik

Do kraja ove godine ćete naučiti mnogo, ali najvažnija stvar koju ćete naučiti je strpljenje. Morate prestati da odustajete, kada to učinite, stvari će imati bolji završetak – kad se sve kaže i uradi. Otpuštanje i odustajanje, vrlo su različite stvari i morate to da shvatite.

Blizanci

Do kraja ove godine ćete se suočiti s velikim promjenama. Vaš život će krenuti sasvim novim smjerom i to će biti pomalo iscrpljujuće, piše Gostica. Morate naučiti da ne zaslužuje svako vaše vrijeme. Neki ljudi su toksični i presjecanje veza sa njima će vam uvelike pomoći.

Rak

Morate izaći iz svoje zone udobnosti i naučiti da budete ono što jeste. Kraj godine će vas prisiliti na to. Saznajte kako da izrazite ko ste i sve će biti bolje.

Lav

Osjećaćete se pomalo depresivno. Razlog tome je taj što ste napokon shvatili kako je doista neispunjavajuće biti u središtu pažnje. Primjećujete kako su lažni ljudi oko vas i to zaista počinje da vam smeta.

Djevica

Dolazite do prekretnice u vašem životu. Zalutali ste i niste sigurni kamo idete. Izađite iz ovog depresivnog stanja i donesite odluke, bolje sami. Morate naučiti kako da prebrodite takve prepreke jednom zauvijek. Cijelio život vam je u osnovi bio rutina i ove će se godine to promijeniti.

Vaga

Do kraja ove godine naučićete tešku lekciju o ljubavi. To bi mogla da bude romantična ljubav ili ljubav generalno. Uvijek dajete previše pogrešnim ljudima. Mora da postoji tačka u kojoj shvatate da su vaše potrebe takođe važne.

Škorpija

Vi ste neko ko je sklon da pušta da ga stvari muče iznutra, a da nikad ne prepoznate problem spolja. Do kraja godine ćete naučiti kako da se zauzmete za sebe. Nećete više dopuštati da vas vaše emocije gaze.

Strijelac

Vi ćete naučiti kako da otpustite stvari do kraja ove godine. Vi znate da budete nepostojani, ali ipak zadržavate previše ljudi i stvari generalno. Vaš život je pun pokreta, ali imate previše prtljaga. To je nešto što bi trebalo da se promijeni.

Jarac

Do kraja godine ćete mnogo toga otkriti. Shvatićete ko ste i kuda želite da idete, ali morate da naučite da prestanete da puštate ljude da vas zadržavaju. Svakako, imate bliske prijatelje i porodicu, ali oni ne bi trebalo da vas kontrolišu. Vaš je život vaš život, vi ste jedina osoba koja je zadužena za to.

Vodolija

Kraj godine će u najmanju ruku biti naporan i lud. Ništa vam se neće činiti ispravno i sve će biti u neredu. To će vas dovesti do lekcije koju treba da naučite. Naučićete kako da živite srećan život, kroz osuđivanje i greške. Do trenutka u kojem se ova godina završava, sve će doći na svoje mjesto.

Ribe

Do kraja godine ćete naučiti kako da savladate svoje strahove. Sve što vas sprečava da slijedite svoje snove će nestati. Znamo da zvuči pomalo previše dobro da bi bilo istinito, ali kraj godine će biti divan za vas.

