Vaskrsnula dva puta žena u Venecueli

U malom venecuelanskom selu Betihoke živi Rafaela Baroni, prava živa legenda. Ona je proročica, akušerka, vajarka, umjetnica, pjesnikinja.

Ova medicinska sestra je uspjela da ostvari nemoguće — da dva puta vaskrsne. Sputnjik je razgovarao sa 83-godišnjom Rafaelom o njenim nevjerovatnim susretima sa smrću.

Prva smrt

Baronijeva je prvi put „umrla“ kada joj je bilo 11 godina. Njena majka ju je našla kako leži i ne daje znake života. U obližnjoj bolnici ljekar je dijagnostikovao smrt. Porodica je počela da priprema sahranu.

Rafela tvrdi da je ona sve vrijeme zapravo bila pri svijesti i da je mogla da čuje sve što se oko nje dešava.

„Obradovala sam se kada su stigli rođaci, moje bake i deke, ali sam bila veoma tužna jer sam shvatala da se oni pripremaju da me živu sahrane. Koliko god da sam vikala, niko me nije čuo“, prisjeća se Rafaela.

Trgla se za samo nekoliko trenutaka prije nego što su je sahranili.

Druga smrt

Kada je Rafeli bilo 33 godine, ona je „umrla“ po drugi put. Bilo je to 1968. godine.

„Odvezli su me u bolnicu, tamo sam provela 19 dana u komi, a potom su rekli da sam mrtva. Pošli smo na groblje, ali se neko sjetio da su sva dokumenta ostala u Bokonu. Bez svih tih papira i potvrda nisu mogli da me sahrane. Odvezli su me u mrtvačnicu, a onda su vidjeli da se odjednom tijelo mrda. Neko je povikao: „Ne, sinjora nije umrla“.

Nakon što se „vratila iz mrtvih“, Rafaeli su dijagnostikovali katalepsiju, bolest koja je u medicinskim knjigama opisana kao stanje u koje čovjek pada i djeluje da je mrtav. Čovjek ne može da govori. Oboli i dalje imaju orijentaciju u vremenu i prostoru i svjesni su svega što se oko njih dešava.

Rafaela u Venecueli nije poznata samo zbog ove dvije čudesne priče o povratku „iz mrtvih“, već i po svojim brojim umjetničkim djelima inspirisanim najpre religioznom tematikom, kao i po tome što liječi ljude i može da predvidi njihovu sudbinu.

Baronijeva se nekoliko puta susretala sa Ugom Čavezom, prije nego što je postao predsjednik Venecuele, ali i poslije.

„Upoznala sam ga u Barinasu, kada je on još bio dječak. Tada je prodavao kokadu, napitak od kokosa popularan u Venecueli. Bio je uvijek skroman i običan čovjek“, kaže Rafaela Baroni.