Vatrogasci vodenim topom uklanjali pčele sa prozora aviona

Let 743 Air Indie koji je trebalo da krene iz Kalkute odložen je u polasku za čak dva i po sata nakon što se roj pčela prilepio na prozor pilotske kabine aviona, javlja CNN.

Pčele su ometale pogled pilotima koji nisu uspjeli da ih uklone uz pomoć brisača vetrobranskog stakla.

Roj je uspješno uklonjen tek kada je vatrogasna služba na aerodromu upotrijebila vodene topove.

Avion je već kasnio 90 minuta zbog tehničkih poteškoća te su pčele putnicima i posadi priuštile dodatnih sat vremena nelagodnosti.

Na letu za grad Agartalu u sjeveroistočnoj Indiji, koji inače traje svega sat vremena, bilo je 136 putnika, uključujući ministra informacija Bangladeša Hasana Mahmuda, prenosi portal Index.hr.

Aerodrom u Kalkuti jedan je od najprometnijih i najmodernijih u Indiji i u proizvodnji energije koristi se solarnim pločama.

Direktor aerodroma izjavio je da je nakon izbijanja incidenta aerodrom temeljno pretražen i da nisu pronadene pčelinje košnice, dodajući da su pčele došle s lokacije izvan aerodroma.

Air India plane aborts takeoff in Kolkata after swarm of bees descend on cockpit window pic.twitter.com/ukcTgFplZZ