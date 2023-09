Velike ljubavne promjene u septembru stižu za pet znakova

Venera i Merkur izlaze iz retrogradnog položaja i to je zapravo jedan od najznačajnijih astroloških događaja u septembru.

To će u romantičnom okruženju osjetiti svi znakovi Zodijaka, a posebno ovih pet koji se mogu nadati velikim promjenama.

Lav

Pripadnici ovog znaka u zadnje su vrijeme iskusili loše razdoblje u ljubavnom životu, ili je sve nekako stalo ili su čak nazadovali. Ali, pred Lavovima je puno povoljniji period kad bi mogli upoznati srodnu dušu ili usmjeriti vezu s postojećim partnerom u nekom boljem smijeru.

Osjetiće navalu samopouzdanja, energije i dobre energije, a to će pak dodatno uticati na njihovu privlačnost suprotnom polu.

Ovan

Ovnovi su zadnjih mjesec i po bili primorani na preispitivanje ljubavnih odnosa. Komunikacija s partnerom bila loša, ali taj period se završio 4. septembra tako da se sad mogu nadati pozitivnim pomacima.

Ponovo će osjetiti leptiriće u stomaku i biće prepuni života. Pripadnici ovog znaka koji se nalaze u braku, shvatiće važnost uzdizanja bračne zajednice na neki viši nivo. Shvatiće da nema nikakve koristi od drame.

Vodolija

Pripadnici ovog znaka počet će se bolje razumjeti s partnerom nakon perioda preispitivanja važnosti veze i toga koliko ih taj ljubavni odnos ispunjava.

Vodolije samci napokon će početi susretati zanimljive ljude, harizmatične i energične koji bi mogli da ih privuku. Takođe, lako je moguće da u septembru budu pozvani na vrlo zanimljiv sastanak i obasipani poklonima.

Vaga

Za Vage je upravo prošao period velikog preispitivanja svega vezanog za ljubav i veze. Duboko su razmišljali o tome šta žele od veze i kakav odnos s partnerom priželjkuju. Umorili su se od stalnih drama i komplikacija. Oni u vezama mogli bi da donesu neke ozbiljne odluke vezane za budućnost.

Shvatili su da im je izuzetno važno da pored sebe imaju nekoga ko će im u isto vrijeme biti dobar ljubavnik i dobar prijatelj, neko s kim se osjećaju opušteno, slobodno i zabavno. Moguće je da samci započnu romansu s nekim koga već dugo poznaju, ali do sad nisu bili ništa više od prijatelja.

Jarac

I pripadnici ovog znaka su tokom retrogradne Venere bili na nekoj ljubavnoj pauzi, sve kao da je stalo. Preispitivali su i sebe i partnera, kao i seksualni život kojim nisu bili sasvim zadovoljni.

Septembar će to sve pokrenuti i poboljšati pa Jarci mogu očekivati jačanje želje za intimom, kao i više strasti. Oni u braku razmišljaće o djeci i lako je moguće da do oktobra dođe do trudnoće, prenosi Atma.