Vic dana: Da riješimo stvar drugačije?

Ode muž kod doktora i žali se da sa ženom već duže vrijeme nema nikakve odnose. Sutradan doktor pozove ženu u ordinaciju pa ju pita zašto nema odnose sa svojim mužem.

Ona će: "Doktore, da budem iskrena, svako jutro prespavam pa za posao pozovem taksi, naravno novčanik zaboravim. Taksista me pita da pozove policiju ili da riješimo to na drugi način? Mi riješimo na drugi način pa zakasnim na posao. Tamo me šef pita da li da me izbaci ili da riješimo drugačije. Naravno riješimo drugačije, ali s obzirom da šef jedino naveče ima vremena, ja opet moram kući taksijem. Naravno, novca nema pa opet riješimo moje kašnjenje drugačije. Kad stignem konačno kućii mrtva umorna, jedino mogu zaspati."

Doktor će: "Da ispričam sve ovo vašem mužu ili da riješimo stvar drugačije?"