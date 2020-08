Idu dva penzionera ulicom i jedan pita drugoga: 'Kako si?'

Ovaj odgovara: A kako ću biti? Bole me kosti, bole me leđa, bole me noge, ruke... a ti?'

"Ja se osjećam kao novorođena beba."

"Ma daj, kako kao beba?"

"Pa nemam kose, nemam zuba i jutros sam se upišao."