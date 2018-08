Vic dana: Mujine tablete za vožnju

Došli Mujo i Haso u Frankfurt i zaustave se na benzinskoj pumpi, radnik pita:

- "Super?"

Mujo odgovara:

- "Najn, vodu... vaser, do vrha!"

Fritz se čudi, ne vjeruje i toči vodu u rezervoar golfa, i kad završi, izađe Mujo, ubaci u rezervoar tabletu, stavi poklopac i odveze se. Drugi dan tako, treći takođe, i onda Fritz o tome obavijesti svog direktora Dietricha.

Dođe Mujo opet sljedećeg dana, isti postupak, ali direktor dođe sa prevodiocem i kaže:

- "Hoćete li mi, gospodine, prodati te vaše tablete za milion evra?"

- "Hajd' dodaj još 100.000, i hoću", odgovara Mujo.

Direktor kaže da je to OK, donese lovu i uzme tablete. Muji napune vodu, on ode, a Haso ga pita:

- "Bolan Mujo, a na što ćemo se od sada voziti kad si prodao one tablete?"

- "A levata... Pa na plin, kao i do sada, a na šta bi?"