Vic dana: Mujo u Kanadi

Preselio Mujo iz BiH u Kanadu i počeo voditi dnevnik...

12. avgust. Uselili smo se u našu novu kuću u Kanadi. Tako sam uzbuđen! Ovdje je tako lijepo! Planine su prekrasne. Jedva čekam da ih vidim prekrivene snijegom!

14. oktobar. Kanada. To je najljepša zemlja na svijetu! Lišće je poprimilo sve one divne nijanse žute i narandžaste boje. Vozio sam kroz prirodu i vidio par jelena. Tako su graciozni! To su najljepše životinje na svijetu! Ovo mora da je raj. Volim Kanadu.

11. novembar. Dan sjećanja (Kanadski državni praznik). Lov na jelene će početi uskoro. Ne mogu da zamislim da neko može ubiti tako divnu životinju. Nadam se da će uskoro snijeg! Tako je divno.

2. decembar. Noćas je pao prvi snijeg. Ustao sam i vidio sve pokriveno bijelim pokrivačem. Izgleda kao najljepša razglednica! Izašli smo napolje, očistili stepenište i prilazni put a onda se grudvali (ja pobjedio!). Kad je prošla grtalica morali smo ponovo očistiti kapiju. Koja divna zemlja! Volim Kanadu!

12. decembar. Noćas opet snijeg. Opet prošla grtalica i zatrpala kapiju. Ovdje je zaista prekrasno!

19. decembar. Noćas opet snijeg!! Nisam mogao izvesti auto da odem na posao. Ovdje je zaista divno, samo sam malo umoran od lopatanja. Opet j****a grtalica!

22. decembar. Ovo bijelo govno opet padalo cijelu noć. Dobio žuljeve od lopatanja i leđa me bole. Ovaj majmun sa grtalicom kao da se krije iza ćoska i samo čeka da ja očistim ispred kapije. Papak!

25. decembar. NESRETAN Božić! Još malo usranog snijega. Ako mi ikad dopadne šaka ovaj majmun što vozi grtalicu - ubiću ga!

Mater im j**** što ne posipaju više soli po cesti pa da se prije otopi.

27. decembar. Noćas opet snijeg. Ne izlazim već tri dana sem što čistim snijeg kad god prođe grtalica. Ne mogu nigdje ići, auto se zaglavilo u brdu snijega ispred kapije. I hladno je! Kažu da ce noćas pasti novih 30 centimatara ovih govana.

28. decembar. Pragnoza je bila loša. Palo je pola metra. Ako ovako nastavi, neće se otopiti do ljeta. Grtalica se zaglavila i taj papak došao kod mene da traži lopatu. Rekao sam mu da sam već slomio šest lopata čisteći ta govna sa vrata sto ih je on nabio i zamalo da sam mu je slomio od glavu.

4. januar. Najzad sam izašao iz kuce! Otisao do prodavnice da kupim nešto hrane i kada sam se vraćao udario sam jelena kolima. 3.000 dolara štete na kolima.

Te j****e nemani trebaju biti ubijene. Svugdje ih ima! Što li ih lovci sve ne pobiše jesenas?!

3. maj. Odvezao kola kod mehaničara. Nevjerovatno koliko su zahrđala od j****e soli što je posipaju svuda.

10. maj. Selim na Floridu !!!!! Pun mi je k**** svega! Ne mogu zamisliti kako neko normalan moze živjeti u toj j*****j Kanadi.