Vic dana: Muž informatičar i priča za ženu

​Muž informatičar se vraća kući u zoru.

- "Gdje si bio jelu noć??!! Priznaj!!!"

- "Znaš draga, jučerašnji sastanak se odužio, pa je našoj novoj sekretarici otišao i posljednji autobus. Zamolila me je da je odbacim kući, i ja sam to i uradio. Onda sam pred njenom kućom video da je ispustila zadnja lva guma na autu, pa sam promenio točak. Sekretarica me je ljubazno pozvala u svoj stan da operem ruke, i usput mi je skuvala i čaj sa rumom, pošto sam se smrzao mjenjajući točak... Kad sam hteo krenuti kući, video sam da policija u njenoj ulici zaustavlja sva vozila i proverava vozače "balonom". Pričekao sam da odu, zbog ruma u čaju, ali njima to nije padalo na pamet. Onda je sekretarica predložila da prespavam kod nje... i eto..."

- "Ne laži, džukelo!!! Znam da si opet celu noć bio u kancelariji i njakao kompjuter!!!"