Prošao muškarac kroz crveno na semaforu i počeo da bježi od policije.

I tako bježao on i na kraju dođe do policijskog obruča i šta će on zbunjen skoči u potok.

A pošto nije mogao daleko da pliva oni ga uhapse, a on će na to:

"Pustite me saobraćajci ispuniću vam tri želje."

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.