Hvali se starac od 85 godina doktoru da mu je mlada žena trudna. Doktor ga drugarski potapše po ramenu i reče: "Da ti ja ispričam priču..."

"Išao lovac šumom i naleti na medvjeda, potegne za puškom i vidi da je greškom ponio kišobran. On uperi kišobran u medvjeda i, gle čuda, kišobran opali i ubije medvjeda!"

Djed će: "To je nemoguće! Sigurno je neko opalio iza njegovih leđa, a da on to nije primijetio."

"Upravo tako djede, upravo tako", reče doktor.