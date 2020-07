Pokvarila se kanalizacija i dolazi majstor sa šegrtom popraviti stvar.

Otvori on šaht, a on pun fekalija, a majstor bez razmišljanja uskoči do pojasa u šaht i kaže šegrtu: "Dodaj mi baterijsku lampu."

Šegrt mu doda, a on zaroni i nema ga bar minutu. Kad izroni povika:

"Mali, daj ključ 18!"

Šegrt mu doda ključ pa on opet zaroni. Nakon minutu izroni i iz šahta se krene prazniti. Izlazi majstor iz šahta i govori šegrtu: "Uči mali, uči, inače ćeš cijeli život ključeve dodavati!"