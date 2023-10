Vic dana: Umro tetak

Rade muž i žena na njivi kad njemu stigne poruka od švalerke:

- Dođi brzo, sama sam kod kuće!

Razmišlja on kako da se izvuče pa kaže supruzi:

- Jao ženo, izgleda da je umro tetak! Evo sad mi javili. Ostani ti i kopaj, a ja idem da vidim treba li im kakva pomoć...

Ode on i ostavi ženu na njivi da kopa.

Poslije nekog vremena vraća se on kući i kaže:

- Nećeš vjerovati. Ja otišao do tetka, kad on živ i zdrav. Rekoh, kad sam već tu, sjednem sa njim, popijem kafu, upitam ga za zdravlje i shvatim da me neko lijepo namagarčio. Ne mogu da vjerujem da se ljudi šale na takav način!

Na to će žena:

- Ovaj svijet je totalno poludio. Evo sad kad si ti otišao, naiđoše dvojica pijanih drumom i napadoše na mene. Kažu, ili da im pjevam, ili da se skinem...!

- I, šta si ti uradila? - upita je muž, vidno zabrinut...

A ona će:

- Pa, kako da pjevam crni čovječe kad je tetak umro?!

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.