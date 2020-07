Virus korona usrećio industriju video-igara

NJUJORK - Prodaja video-igara u svijetu u junu je povećana za 26 odsto, čime je ova industrija nastavila da obara rekorde tokom pandemije virusa korona.

Kako navodi analitička firma "NPD grupa", najprodavanija je bila "Sonijeva" video-igra "Posljednji od nas - drugi dio" /The Last of Us - Part 2/.

Dok većina industrije zabave proživljava najteže trenutke zbog pandemije, industrija video-igara bilježi najbolje rezultate.

Ne prodaju se dobro samo video-igre, već i: softver, hardver, dodaci za igru i pretplate za onlajn servise.

Ukupna prodaja u junu premašila je 1,2 milijarde dolara, što je najviši iznos od juna 2009. godine.

Marketinški stručnjaci objašnjavaju da ljudi više i duže igraju video-igre, i to na više uređaja.

Industrija video-igara, na krilima pandemije, ove godine mogla bi da zabilježi rekordne rezultate.

Procjenjuje se da će ove godine zabilježiti 160 milijardi dolara prihoda.

Otkako je pandemija usporila ekonomiju širom svijeta i milione ljudi prisilila da borave u kućama, igranje video-igara pokazalo se kao odlična zabava.

I Svjetska zdravstvena organizacija udružila je snage sa najvećim imenima u industriji video-igara, te pozvala igrače da ostanu kod kuće i nastave da se igraju.