Virus korona zaslužan za najduži avionski let u istoriji

U vrijeme najveće svjetske pandemije uzrokovane virusom korona jedna od najteže pogođenih industrija upravo je avio industrija. Širom planete letovi se otkazuju, a svakodnevno se uvode i nove restrikcije i zatvaraju granice, dok mnogobrojni putnici i dalje pokušavaju pronaći način za povratak kući.

Jedna od takvih nesvakidašnjih situacija na kraju je dovela do postavljanja i jednog svjetskog rekorda. Riječ je o letu "TN064 Air Tahiti Nuia", francuskog avioprevoznika, koji je poletio 14. marta 2020. iz Papetea (Tahiti) za Pariz.

Inače je na tom letu uobičajeno presjedanje u Los Anđelesu gdje svi putnici moraju izaći iz aviona i proći američku graničnu kontrolu prije nastavka putovanja. No ovaj put bio je drugačiji scenarij. Kako su to trenutne restrikcije u SAD-u onemogućile, odlučeno je da će se letjeti direktno prema Parizu.

Avion je poletio iz Papetea u tri sata ujutro prema lokalnom vremenu, a sletio je u Pariz u 6.30 idućeg dana, čime je postavljen svjetski rekord za najduži komercijalni let avionom u istoriji ako se u obzir uzme prevaljena udaljenost! Prijašnji rekord držao je let od Singapura do Nevarka (Nju Džerzi) tokom kojeg je avion prešao otprilike 15.343 kilometara.

Australski prijevoznik "Qantas" postavio je malo drugačiji rekord krajem 2019. Eksperimentalni let nazvan "Project Sunrise" letio je bez prestanka 19 sati i 19 minuta i tokom tog vremena preletio je udaljenost od 17.800 km između Sidneja i Londona, ali nije bilo riječ o komercijalnom letu, pa se taj rekord ne bilježi na ovaj način.

Let TN064 takođe se može smatrati i najdužim "domaćim" letom jer je letio između Francuske Polinezije i Francuske. Avionom "Boeing 787-9", koji se smatra letjelicom "nove generacije", upravljala je pojačana ekipa od ukupno četiri pilota. Olakšavajuća okolnost leži i u činjenici da je avion bio poluprazan, što je omogućilo da se let ne mora zaustavljati zbog punjenja goriva. Iz aviokompanije su naglasili kako su ovim letom ponosni, ali će on ostati iznimka, nikako pravilo. Od prošlog vikenda umjesto u Los Anđelesu avion presjeda u Vancouveru ili Pointe a Pitreu na ostrvu Guadalupe.