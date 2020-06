Vjenčao se u vrtiću, tviteraši mu pronašli mladu nakon 16 godina

Džek Kalou, kada je imao samo tri godine, vjenčao se sa drugaricom Renom Džutlom u vrtiću. Kako je godinama nije vidio, pitao se da li je to razlog što se teško vezuje za neku ženu.

Naravno, vjenčanje je bilo dio igre u vrtiću, a Džek je dodao da se ne sjeća detalja tog događaja, kao i da je sliku koja ga dokumentuje pronašao na proslavi 75. rođendana svog djeda, koji čuva sve njegove fotografije.

"Bilo je slatko i zabavno i vjerujem da nas je sve to na trenutak odvojilo od ovih groznih stvari koje se dešavaju u svijetu", poručio je.

Insipirisao je pričom tviteraše koji su ga oduševili time što su pronašli Renu.

"To je na neki način pokazalo i kolika je snaga interneta i stvari koje postanu viralne, a koje su sredstvo kojim možete da privučete pažnju ljudi i širite informacije. Bilo je zanimljivo", poručio je Džek.

Rene ima 21 godinu i studentkinja je u Bakingemširu u Velikoj Britaniji.

"Nije mi jasno zašto je to postalo tako ozbiljno, ali drago mi je da jeste. Fotografije su slatke. Sjećam se da su moji roditelji i stariji rođak sjedili i promatrali vjenčanje i sjećam se da su mu drugari u vrtiću napravili luk od hulahopova kako bih prošla kroz njega", rekla je.

Iznenadile su je reakcije na društvenim mrežama, a ona je prvi put slike sa vjenčanja vidjela na Džekovom profilu.

"Moj tata je bio ponosan na mojih pet minuta slave. Nazvao je sve prijatelje i poslao im link kako bi ga i oni vidjeli. Supruga mog rođaka nazvala me iste večeri iznenađena što joj je link poslao brat iz Kanade. Nisam mogla da vjerujem da se toliko brzo sve proširilo", opisala je reakcije porodice, a Džek je otkrio kako su reagovali njegovi najbliži:

"Svi moji prijatelji i rođaci smatraju da su fotografije slatke pa im je zanimljivo što su postale viralne. Mama ih je vidjela na Instagramu prije nego što sam stigao da joj javim, nazvala me je i pitala šta se dešava".

Mnogi njoj i Džeku poručuju da bi trebalo da se ponovo "spoje", ali on je dodao da je u srećnoj vezi i da njegova djevojka prvo bila ljubomorna na njegovo vjenčanje, ali da je to na kraju preboljela.

(Kurir.rs)

So I got married in nursery looool haven’t seen my wife in 16 years, no wonder I have commitment issues pic.twitter.com/EeEfTj3jnc