Vjernici imamu poklonili automobil za odlazak u penziju (VIDEO)

ŽELJEZNO POLJE - Mještani sela Balačića u Željeznom Polju proteklih mjeseci su u tajnosti prikupili sredstva te efendiji Zuhdiji Ridžalu kupili i uručili automobil, kao mali znak pažnje za odlazak u penziju i za sve što je on učinio za vjersku opštinu.

Današnji Bajram ostaće duboko u sjećanju mještanima džemata Balačići zbog ispraćaja efendije Zuhdije Ridžala u penziju, prenose na Facebook stranici Željezno Polje.

"Mještani Balačića proteklih mjeseci vrijedno su radili u tajnosti kako bi prikupili sredstva za efendiju i uručili mu poklon automobil kao mali znak pažnje za sve ono što je on učinio za ovaj džemat, a to su generacije ljudi koje je on izveo na pravi put kao ljudi i muslimane vjernike, a svi su mu ogromno zahvalni", navodi se u objavi Željeznog Polja.

Ističu da hodža Zuhdija nije mogao ni pomisliti šta su mu danas spremili, pa je kroz emocije ispratio današnji bajram-namaz koji mu je posljednji u radu kao efendija.

"Ova akcija trajala je oko četiri mjeseca, a mještani su zajedničkim snagama prikupili oko 14.000 KM. Efendija Zuhdija u svom radu je ispratio dva razreda medrese, stotine mladih školovanih ljudi, a što je zasigurno rezultat da je jedan od najboljih efendija na prostorima Bosne i Hercegovine, a to i potvrda da je na području Rijaseta IZ-e u BiH proglašen za najboljeg muallima u 2003./2004. mektebskoj godini, kao i nagradu Rijaset IZ-e mu je obezbijedio putovanje na hadž", dodaje se u objavi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.