Vlasnici pabova gostima skidaju cipele

Krađa pivskih čaša postala je veoma popularna među gostima pivnica i pabova u Belgiji. Da bi stali na kraj ovoj pojavi, vlasnici posežu za raznim sigurnosnim mjerama. Najzanimljiviju zaštitu od krađe čaša uvela je pivnica u Gentu, koja traži od svojih posjetilaca da predaju jednu svoju patiku ili cipelu kao zalog da neće ukrasti čašu.

Belgijsko pivo je slavno širom svijeta, tako da nije iznenađenje da turisti hrle u pivnice kada posjećuju ovu zemlju. Ipak, veliki broj njih je stvorio naviku da krade čaše, koje čuvaju kao suvenire. Filip Mejs, vlasnik "The Beer Wall" bara u Bružu, kaže da godišnje izgubi i do 4.000 čaša, koje mogu biti veoma skupe. Veliki broj ovih čaša je ručno pravljen, pa tako neke koštaju i 50 evra za komad. Ovaj vlasnik bara je prošle godine uveo sistem alarma na svakoj čaši da bi na taj način spriječio lopove. Međutim, priznaje da onaj ko je naumio da ukrade čašu, sigurno će naći način za to, pa tako ni ideja s alramom nije pomogla u potpunosti.

Drugi vlasnici pabova su osmislili kreativnije rješenje koje ne podrazumijeva ugradnju skupocjenih alarma. "Dulle Griet", pivnica iz Genta, traži od posjetilaca koji žele da piju njihovo pivo da predaju jednu cipelu kao zalog da neće ukrasti čašu. Njihova cipela bi za vrijeme konzumiranja piva visila u korpi na plafonu i bila bi vraćena vlasniku nakon što on razduži čašu. Ni ovo još nije sto odsto siguran metod, jer mnogi gosti odluče da odu bosonogi iz paba samo da bi ukrali zanimljivu pivsku čašu.

"Svi koji piju naše domaće pivo, moraju da ostave svoju cipelu ili patiku. Kada cipelu stavimo u korpu i okačimo na plafon, ona postaje svojevrsna atrakcija drugim gostima, ali nama lično znači sigurnost da čaša neće biti ukradena. Ove čaše su veoma skupe, jer se prave ručno i posebno ih naručujemo samo za naš bar", reako je Aleks de Vrident, vlasnik paba.

Ipak, dodaje da metod još ne daje potpunu sigurnost, jer pojedini gosti preferiraju da ostave svoju cipelu i napuste bar s čašom kao suvenirom. Sve dok gosti ne dolaze bosonogi u njegov bar i traže pivo, on će do tada prihvatiti sve vrste cipela i patika kao kauciju.

"Zapravo, prihvatamo sve vrste obuće, međutim tek smo nedavno shvatili da papuče za plažu koštaju mnogo manje od pivske čaše", rekao je kroz smijeh vlasnik paba.

Gosti koji su uhvaćeni na djelu priznali su da su belgijske čaše veoma zanimljive, naročito one koje dolaze sa drvenim stalkom. Upravo one su razlog zašto mnogi ne mogu da odole krađi. Vlasnici savjetuju goste da se ipak ne upuštaju u krađu jer imaju mogućnost da kupe čaše u suvenirnicama širom zemlje.