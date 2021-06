Vlasnik snimio mačke s mišem pa odlučio da ih proda jer su "beskorisne"

Mačke i miševi su najveći neprijatelji, ali ne i u domu Volgera Goedea, vlasnika mačaka, koji je na Twitteru objavio komičan video-oglas.

Ovaj muškarac snimio je svoje mačke u prijatnom društvu jednog miša. Čini se da su prilično nesigurne, jer pred njima neustrašivo trči po kuhinji.

Štaviše, djeluje kao da miš izaziva mačke svojim vratolomijama, no, one nisu previše teritorijalne, pa ga ne žele uhvatiti, prenosi b92.

"Prodajem dvije beskorisne mačke. Prihvatam bilo koju ponudu", napisao je vlasnik.

Two useless cats for sale I'll take any offer pic.twitter.com/rjZbmQUZ4e